Osse Singel slibt dicht, oplossing kost tussen vijf en tien miljoen euro

Door nieuwbouw in wijken Mettegeupel en Horzak breidt Oss aan de noordkant flink uit. Met name in de ochtend- en avondspits zorgt dat voor topdrukte op de Singel 1940-1945, waar op een gemiddelde werkdag in twee uur tijd ongeveer 850 voertuigen overheen rijden. De doorgaande weg is niet berekend op de drukte en slibt komende jaren alleen maar verder dicht. ,,Er zit veel bestemmingsverkeer op dat weinig alternatieven heeft", zegt verkeerswethouder Gé Wagemakers. ,,We zien al wel dat mensen sluiproutes nemen door de wijken en willen dat voorkomen."