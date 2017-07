Ossenaren herdenken 75ste sterfdag Titus Brandsma met bloemen, vuur en stilte

Bezorgdheid in Boekel over aantasting Bosberg

25 juli BOEKEL - In Boekel is onrust ontstaan over het feit dat door de bouw van elf seniorenwoningen aan de Bergstraat de nabijgelegen Bosberg wordt aangetast. Volgens initiatiefnemer Henri Wijdeven is dat niet het geval. De heemkundekring, in de persoon van Joop van Lankvelt denkt van wel.