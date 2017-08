Roger Lips krijgt geen post rechter-commissaris

De rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch behandelde dinsdagmorgen het beroepsschrift van Roger Lips tegen het besluit van rechter-commissaris De Vries. Lips was daar niet bij aanwezig. Via een mail aan zijn advocaat liet hij weten daar financieel niet meer toe in staat te zijn.

In persoon

Vorige maand liet De Vries, die in opdracht van de rechtbank toezicht houdt op de curatoren in het faillissement van Lips, aan de uitgeweken vastgoedman weten dat deze alleen in persoon de schriftelijke stukken kan ophalen. Dit omdat Lips, aldus de rechter-commissaris, zonder toestemming naar het buitenland is vertrokken en daarmee in strijd handelt met de faillissementswet. De Vries wil deze handelswijze van Lips niet langer faciliteren.

'Nee'

Hans Hoeksma, advocaat van Roger Lips, deed gisteren tijdens de zitting over de maatregel van De Vries het voorstel aan de rechtbank dat hij voortaan alle post toegestuurd krijgt om die vervolgens door te sturen naar Lips. Daartoe opgeroepen door rechter Bik liet rechter-commissaris met een resoluut 'nee' weten daar niet voor te voelen.

Advocaat Hoeksma vindt dat de rechter-commissaris met - de in zijn ogen onrechtvaardige - maatregel om geen post meer op te sturen 'onrechtmatig gebruikt'. Volgens Hoeksma om Lips verder onder druk te zetten en hem - meteen als hij toch stukken komt halen - vast te zetten.

Uitsluitsel