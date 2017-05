Ruim honderddertig belangstellenden bij open dag Voedselbank Oss en omgeving

'Prima dat Van Tilburg Nistelrode weer uitbreidt'

10:40 NISTELRODE - Het is prima dat modezaak Van Tilburg in Nistelrode opnieuw uitbreidt. Dat zegt Arie Kemps voorzitter van de dorpsraad van Nistelrode. ,,Ondanks alle verkeersoverlast in het dorp. Van Tilburg doet alles wat in zijn mogelijkheden ligt om die overlast zo beperkt mogelijk te houden'', oordeelt Kemps.