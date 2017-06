'Summer in the City' wil groot Udens feestje worden

Bijna elk weekeinde is het wel ergens feest in Uden. ,,Maar vaak is dat aan de rand van Uden. Wij willen graag iets in het centrum van Uden organiseren", zegt Jean-Louis van der Veen. Dat is 'Summer in the City' geworden, de zomerse tegenhanger van 'Uden on Ice' dat Van der Veen ook samen met Frans Verwijst organiseert. De twee hopen met 'Summer in the City' dit jaar de basis te leggen voor een evenement dat elk jaar in het laatste weekeind van juni, aan het begin van de zomer gehouden wordt.