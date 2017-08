Trouw je in het bos of aan de balie? In Oss is het allebei populair

OSS - Trouwen op je droomlocatie óf voor nop in het gemeentehuis. Sinds kort kan het allebei. Beide varianten zijn in deze regio in trek.

De magische woorden "Ja ik wil" uitspreken in je eigen achtertuin of in de kroeg waar jij en je partner elkaar ontmoet hebben: het kan tegenwoordig allemaal. Waar je vroeger gebonden was aan locaties die de gemeente waren aangewezen, is het nu steeds eenvoudiger om den trouwambtenaar naar een locatie naar keuze te laten komen.

De populariteit van het buitenshuis trouwen groeit gestaag. Nog maar 22% van de ondervraagde stellen trouwt in het gemeentehuis, concludeerde RTL Nieuws onlangs. In alle gemeenten in de regio is het mogelijk om op een eigen gekozen locatie te trouwen. Maar aan het organiseren van een eigen huwelijksceremonie in de achtertuin zijn wel wat regeltjes verbonden. Zo moet er een vergunning worden gevraagd bij de gemeente als het om een tentfeest gaat met meer dan vijftig gasten.

Marieke Bissels trouwde met haar man Jos op de motorcrossbaan in Heeswijk. ,,Allebei zijn we lid van MC Heeswijk", vertelt ze. ,,Samen kwamen met een geweldig idee: Ik in de zijspan, hij op de motor. Zo kwamen we in de avonduren aan op de ceremonie." De bijzondere locatie is voor de trouwambtenaar geen probleem. ,,Die komen tegenwoordig overal, op de baan hadden we een spreekgestoelte neergezet voor de trouwambtenaar."

Gratis

Helemaal aan de andere kant van het spectrum bevindt zich het gratis huwelijk. Ook dat wordt steeds populairder. Het idee is simpel. Je trouwt in de aanwezigheid van enkele getuigen en soms wat gasten, in de hal van het stadhuis. Vaak gebeuren dat soort ceremonies in de ochtend.