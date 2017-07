VDL Groep neemt Kaal Masten uit Oss over

Stickerplakkers voor provinciehuis: 'Eindelijk rem op veestapel'

12:40 DEN BOSCH - ,,Kijk”, neemt Wim van Opbergen zijn bezoek mee naar de andere kant van het varkensbeeld op het plein voor het provinciehuis in Den Bosch. Hij wijst op een A4’tje in een plastic hoesje. Groei veestapel in Peelregio sinds 2003, staat erop. Pluimvee, +23%. Rundvee, +26%. Varkens, +28%. ,,Ondanks alles is de veestapel gewoon doorgegroeid”, zegt Van Opbergen, die al sinds de jaren zeventig te hoop loopt tegen de ontwikkeling van de intensieve veehouderij rond zijn geliefde Peel.