Verbijstering, boosheid en begrip voor groeiwens geitenboer in Herpen

HERPEN - Dat geitenboer Arjan van de Ven toch weer wil groeien in Herpen roept felle reacties op in het dorp en ver daarbuiten. Het uitbreidingsplan ligt zo gevoelig omdat bij de veehouderij tien jaar geleden de eerste uitbraak van Q-koorts was. De infectieziekte kostte zeker 74 mensen het leven.

,,We volgen het met veel zorg. De uitbraak van Q-koorts zorgde voor erg veel leed in Herpen en ver daarbuiten. Dat is echt het laatste wat we hier opnieuw zouden willen", zegt dorpsraadvoorzitter Will de Hoog. Zij wil zo snel mogelijk met alle betrokken partijen in gesprek.

VDG-leider Alfons Prinssen snapt niet dat de ondernemer na alle commotie van vorig jaar op deze manier toch weer voor groter gaat. ,,Als je roept dat je met de omwonenden gaat praten, maar dat niet doet en gewoon een nieuwe aanvraag indient, dan toon je aan geen respect, laat staan hart voor je omgeving te hebben. Of je hebt een hele grote plank voor je hoofd."

Nuance

Mark de Jong van boerenorganisatie ZLTO probeert de discussie te voorzien van nuance. ,,Het risico op een nieuwe uitbraak is nihil, de kans dat je een verkoudheid oploopt is vele malen groter", stelt hij. De Jong ziet geen gevaar als de ondernemer alle risico's zo veel mogelijk uitsluit. ,,Bijvoorbeeld door te vaccineren. Dat is zelfs verplicht."