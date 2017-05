VIDEO: Art Rooijakkers wenst Megen plezier met 'Wie is het Mulleke?'

MEGEN - Niemand minder dan 'Wie is de Mol?'-presentator Art Rooijakkers wenst de deelnemers van 'Wie is het Mulleke?' in Megen heel veel plezier. Dat doet hij in een filmpje dat zaterdag online is gezet door de organisatie van de Megense variant op het populaire televisieprogramma.

In de video grapt Rooijakkers dat hij jaloers is op de naam 'Wie is het Mulleke?' en dat hij de presentatie in Megen met veel vertrouwen over laat aan Carlo van Rooij. De video was binnen een dag al ruim 4.000 keer bekeken op Facebook en Twitter.

Net zoals bij het echte spel proberen de kandidaten in Megen de mol in hun midden te ontmaskeren terwijl ze de pot spekken door opdrachten goed uit te voeren. De aankomende editie van 'Wie is het Mulleke?' staat gepland in het weekend van 16,17 en 18 juni. Inwoners van het stadje krijgen dankzij een totoformulier de kans om mee te raden wie de saboteur is.