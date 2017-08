VIDEO: Jonge durfals maken eerste ritje in waaghalzenattractie op Osse kermis

Eagle Eye Festival in Lithoijen beleeft eerste lustrum

13:09 LITHOIJEN - Zeven fervente festivalgangers pakten zes jaar geleden in Lithoijen het idee op om een eigen popfestival in het dorp op te zetten. Wat startte als een feestje in de voortuin van één van de organisatoren, is in de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot een volwaardig festival dat tijdens de editie van vorig jaar ruim 500 bezoekers wist te trekken.