VIDEO: Veel natte pakken bij Tobbedance in Ravenstein

De een waagde een poging om op een gewone fiets met wat versieringen erop zo snel mogelijk de overkant te halen en de ander ging juist heel behoedzaam te werk om zijn of haar prachtige creatie heelhuids over de smalle plank te krijgen. Tobbedance is enkele jaren geleden bedacht als een combinatie van het welbekende tobbedansen, waarbij je met bootje van een schuine schans het water in glijdt en zo snel mogelijk naar de bel vaart, en een aansluitend dansevenement met veel gezellige muziek langs de stadsgrachten in Ravenstein.

Gaia van Deursens van jongerensoos Madhouse, de organisator van Tobbedance,: ,,Dit jaar hebben we besloten om een nieuw onderdeel te introduceren in Ravenstein; het van televisie bekende 'Fiets 'm er in'. We hebben dit jaar tweeëntwintig deelnemende teams uit Ravenstein, Huisseling, Over d'n Dam en zelfs uit Barneveld. Ik wil overigens nog even benadrukken dat Tobbedance niet alleen door Madhouse wordt georganiseerd, maar eigenlijk door heel vrijwillig Ravenstein."