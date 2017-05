Volkel laat F16's meevliegen in parade voor Donald Trump in België

Getuige zag stervende Alex Wiegmink en keek moordenaars recht in de ogen

9:45 VEGHEL - Bij de rechtszaak tegen de verdachten van de moord op Alex Wiegmink zit woensdag één man in de zaal die de laatste momenten van het slachtoffer heeft gezien. Het is Hans, de enige getuige van de moord op de Posbank. Hij zag op 20 januari 2003 hoe twee mannen zich bogen over de doodgeschoten Wiegmink.