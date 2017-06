Vrouw Latour (92) uit Lith overleden

Update Vrouwen mishandeld bij uitgaan in Oss; politie bezig met onderzoek

13:15 OSS – Drie vrouwen zijn in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld bij een uitgaansgelegenheid op de Eikenboomgaard in Oss. Twee vrouwen werden geslagen en de derde vrouw kreeg een stuk glas in haar gezicht. De politie is nog onderzoek aan het doen naar het incident.