Zoon van pandeigenaar na tweede brand: 'Het is en blijft Oss hè'

Plofkraak Oss treft ook Shoeby Shop in De Ruwert

11:23 OSS - Niet alleen de Rabobank is getroffen door de laatste plofkraak in Oss. Ook kledingwinkel Shoeby Shop in winkelcentrum De Ruwert is slachtoffer. Door de ontploffing is een wand in de zaak ontzet en is een stellage met artikelen ingestort.