2,5 jaar cel voor verkrachting prostituee in Oss

Van Cranenbroek toch naar Oss? SP heropent gevoelige discussie

14:33 OSS - Het is een van de meest verhitte discussies die de politiek in Oss afgelopen jaren voerde: moeten we toestaan dat Van Cranenbroek een megawinkel opent op het oude Philipsterrein aan de Kantsingel? Nee, luidde het antwoord in 2014, want de gevolgen voor winkeliers in de binnenstad zijn te groot. Voorzichtig heropent voorstander SP nu toch weer de discussie over de komst van Van Cranenbroek.