72-jarige man sloeg koper schuur in Herpen

Dokter Jansen geëerd met eigen straat in Geffen

1 september GEFFEN - Hij zette in de periode tussen 1933 en 1973 bijna alle nieuwe Geffenaren, Heeschenaren, Nulanders en Vinkelaren op de wereld. Dokter Frans Jansen was in zijn tijd een soort geneeskundig missionaris. Huisarts, apotheker en baker. 7 dagen in de week, 24 uur per dag stond hij voor de mensen klaar. En van wie hij wist dat ze het niet konden betalen, liet hij de rekening achterwege.