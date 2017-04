A50 richting Oss dicht bij Nistelrode door ongeluk met beknelling

Macharen kan op Koningsdag genieten van oude filmbeelden

26 april MACHAREN - Jarenlang verbleven ze in stilte in een kartonnen doos op zolder. Tot het moment dat Macharenaar Peter de Leeuw zijn verzameling Kodak-filmspoelen wilde delen. Dorpsgenoot Paul van den Hoven bracht de filmbeelden digitaal tot leven. Morgen, op Koningsdag, is de 'première' van de compilatiefilm die de even eenvoudige als welluidende titel 'Macharen van toen' draagt.