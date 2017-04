A59 tussen Den Bosch en Oss krijgt nieuwe laag asfalt: 2 weekenden dicht

Beachvolley tijdens het oranjefeest in Maren-Kessel

27 april MAREN-KESSEL - Er was veel sfeer tijdens het oranjefeest in Maren-Kessel. Het was wel even passen en meten, maar uiteindelijk paste alles zowel op het veld als binnen in café De Sleutel waar de deelnemers tussen de wedstrijden door op adem kwamen.