Anders dan de rechtbank is het gerechtshof er van overtuigd dat Koos Reuvers, de vroegere rechterhand van drugsbaron Johan V. (alias De Hakkelaar), op de avond van 28 oktober 2014 bewust probeerde om een hem achtervolgende politiewagen van de weg te drukken. Beide auto's belandden uiteindelijk in de sloot. Tijdens de zitting bij het hof betoogde advocaat Mark Nillesen dat het juist de politie-agenten waren die roekeloos rijgedrag vertoonden. Koos Reuvers verweerde zich met het verhaal dat hij nooit zomaar stopt. Dit omdat hij op een dodenlijst staat en dus bang is voor een liquidatie. De twee agenten reden in een burgerauto, maar lieten tijdens de achtervolging een stopteken van de politie zien.