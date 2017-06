Animo MaasdijkMarathon loopt terug: kwart minder inschrijvingen

Icoon van het Osse TBL Albers stopt ermee

10:30 OSS- Langer kan het niet, het is een unicum in de historie van de school. Rémy Albers is 45 jaar als docent verbonden met het Osse Titus Brandsmalyceum van scholenkoepel Het Hooghuis. Deze zomer gaat de docent Nederlands met pensioen. Albers was bovendien oud-leerling van het gymnasium. ,,Ik ben er in 1963 begonnen. Ik was een echte alpha-leerling. In de zesde klas bestond de helft van de lestijd nog uit Latijn en Grieks. Je leerde toen nog uitstekend die oude teksten te vertalen", herinnert hij zich.