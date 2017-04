Arbeidsinspectie onderzoekt dood Nulander die omkwam in Oss

Coverband KeOss voor even terug in de schijnwerpers

18:24 OSS/MEGEN - Het zeven man en vrouw sterke collectief KeOss behaalde op 10 maart 2007 de landelijke finale van de Clash Of The Coverbands in de Vechtse Banen in Utrecht, waar werd gespeeld voor 5.000 muziekliefhebbers. Tien jaar na deze indrukwekkende prestatie heeft de groep besloten om nog één keer alle fans te plezieren met een explosief optreden in Acropolis in Megen.