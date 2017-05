Armeense verdachte steekmoord Oss nog zeker drie maanden vast

Officieel wordt de man alleen verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij. Nabestaanden van het slachtoffer en verschillende bronnen in de Poolse gemeenschap in Oss wijzen hem echter aan als degene die Skonieczny op zaterdagavond 29 april zeker twee keer stak in een portaal aan de Molenweg. De Poolse man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Een ruzie over een gemeenschappelijk vriendin, die begonnen was in een appartement aan het Titus Brandsmaplein even verderop, zou de aanleiding zijn voor de moord.