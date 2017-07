Asbest gevonden bij verbouwing Blokker Oss; winkel maanden dicht

'Er komen nog vele samenlopen voor hoop tegen kanker'

14:42 Alphons Bakker is de grote man achter de grote Samenloop voor Hoop in 2014 in Oss ten bate van de KWF Kankerbestrijding. Bij de finale van de samenloop recentelijk in Heesch maakte Bakker bekend dat er in 2019 opnieuw een samenloop in Oss zal komen. Wat drijft deze teamleider van Het Hooghuis locatie Stadion en voormalig voorzitter van de Osse Reddingsbrigade? "Ik pak graag de handschoen op, zeker als het om de strijd tegen kanker gaat. Ik heb mijn vader eraan verloren, ik heb het van nabij meegemaakt", vertelt hij tussen de bedrijven op school door, in een lokaal waar koud water wordt geserveerd.