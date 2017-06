Australiër bezorgt FC Oss de Champions League

Gilde in Maren-Kessel niet langer een mannenbolwerk

10:08 MAREN-KESSEL - Eeuwenlang was het gilde van Sint Lambertus in Maren-Kessel een mannenbolwerk. Nu het lidmaatschap van een gilde veelal niet meer routineus overgaat van vader op zoon, dreigt het gildeleven in Maren-Kessel op langere termijn uit te sterven. ,,Het is nu tijd dat ons gilde zich bezint op haar toekomstvisie. Als we niets doen is het over vijftien jaar te laat."