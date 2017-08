Auto rijdt in droge sloot na aanrijding van achteren

20.000 euro schade bij snelkraak in telefoonzaak: 'beveiliging op afstand uitgeschakeld'

9:59 WAALWIJK - Bij telefoonwinkel Telephone City aan de Irenestraat in Waalwijk vond woensdagochtend een snelkraak plaats. Niet veel later werd een 39-jarige man uit Oss aangehouden. Volgens eigenaar Babrak Roustaie is er voor zo'n 20.000 euro aan iPhones en Samsungs gestolen.