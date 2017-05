Auto's knallen op elkaar op Gewandeweg

Volop zangtalent op eerste Guts & Glory in de Lievekamp

21 mei OSS - De vier juryleden die zondagmiddag in de Rabozaal van theater De Lievekamp in Oss 21 acts moesten beoordelen hadden een moeilijke taak. De eerste editie van Guts & Glory, zoals deze talentenmiddag werd gedoopt, is ontstaan op initiatief van het theater. Daarbij ging het weliswaar om talent in de ruimste zin van het woord, maar het resulteerde desalniettemin in bijna 80 procent zangtalent.