Auto uitgebrand aan het Jachtslot in Oss

Windmolens gaan er komen bij Elzenburg-de Geer in Oss

6:38 OSS - Het is vrijwel zeker dat er windmolens komen ten noorden van bedrijventerrein Elzenburg – De Geer in Oss. Hoewel de gemeenteraad pas in oktober het officiële besluit neemt, ging het donderdagavond in de commissievergadering vooral over de vraag hoe de gedupeerden gecompenseerd worden voor de gelede schade.