Baby gewond bij ongeluk op A28 door slapende automobiliste uit Oss

Berghem organiseert eigen kermis

8 juli BERGHEM - Dorpsgenoten. Die miste Dennis van Rooij eigenlijk het meest toen hij vorig jaar over de kermis liep. ,,Hoe wij het in onze jeugd hebben ervaren, dat was er niet meer." De 31-jarige van Rooij is actief in de stichting Berghem Events en besloot dat zij dit gezamenlijk beter moeten kunnen.