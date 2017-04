Berghemse jongen bedreigde moeder en perste haar af

Gilde Oss verrast actiegroep Hier Geen Gilde met neerzetten nieuw clubhuis

20 april OSS - Het lijkt wel een bouwkeet, zegt Harry Lutgerink over het nieuwe onderkomen van gilde Sint Sebastiaan in wijkpark de Strepen. Het tijdelijke clubhuis staat sinds een paar dagen in het groen aan de Huizenbeemdweg in Oss. Tot ongenoegen van Lutgerink, een van de mensen achter actiegroep Hier Geen Gilde. ,,We staan weer op onze achterste benen."