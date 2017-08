Bestelbus met drugsafval uitgebrand in Oss

Kim zorgt voor mensen met dementie: 'Zwaar ja, maar zó mooi'

7:00 OSS - Kim Klokgieter (29) werkt op de afdeling voor mensen met dementie van huize Katwijk in Oss. Ze wil iets betekenen voor patiënten die niet zoveel meer hebben, die hun geheugen kwijtraken, ál hun herinneringen, die zichzelf verliezen. Mensen die verdwaald zijn in hun geest, die door hun ziekte tot rusteloosheid worden gedwongen. Of die juist stilaan verdwijnen in hun eigen wereld, die bijna nergens meer op reageren.