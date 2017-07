Boosheid bij Geffense Plas: bomen wijken voor vuurwerkshow van festival Fatality

Oss geeft geld voor cultuur op scholen

11:15 OSS - Het is tijd voor meer cultuur in de klas, vindt het Osse college van B en W. Dat kiest ervoor om per basisschoolleerling 3 euro opzij te zetten. Het geld komt in een pot waar scholen aanspraak op kunnen maken voor culturele activiteiten als dans, kunst, muziek of theater.