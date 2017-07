Brabantse Wielerboeren uit Lith zijn meesters in het voorspellen van de tour

De Brabantse Wielerboeren, met de familie Verhaar als kloppend hart, domineert al jarenlang allerlei tourspellen in de regio. Zo schreef Sjaak Verhaar (55) vorige week nog twee dagzeges in de BD Lezerstour op zijn naam. ,,In de drie weken van de Tour poolen wij overal mee. En dan ook nog met meerdere lijstjes. Eigenlijk is er geen jaar dat we geen prijs hebben."