BrabantWonen doet hangplek op slot, ouderen zijn boos: 'Het voelt als een kleuterschool'

De Osse mts is er precies vijftig jaar

15:19 OSS - Het is midden in de grote vakantie, de scholen zijn dicht. Toch wil de Osse stadskenner Jan Ulijn het graag over het onderwijs hebben. Want het is precies vijftig jaar geleden dat Oss een eigen mts kreeg, een middelbare technische school. Midden in augustus. Deze school ging later op in het huidige ROC de Leijgraaf, een school voor talrijke mbo-richtingen.