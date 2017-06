Brand zet gevel bedrijf in Ravenstein in brand

Het begin van een brand in een bloembak voor het pand werd ontdekt door een voorbijganger, die onmidellijk 112 belde. Hoewel de brand daarna flink om zich heen greep, wisten de uitgerukte brandweerkorpsen het vuur al snel onder controle te krijgen. Aangezien de Ravensteinse brandweer bij de eigen kazerne aan het oefenen was met enkele omliggende korpsen, kon al snel geblust worden.

De schade binnenin het pand was vooral boven zeer aanzienlijk. De oorzaak van het brandje in de bloembak was nog niet bekend. De woordvoerder van de brandweer had geen idee of het een geval van brandstichting zou kunnen zijn. Mogelijk bewijs daarvoor zouden verloren zijn gegaan door de brand. Wel gaat de politie nog een buurtonderzoek uitvoeren.