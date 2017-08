Bunkeren tussen de botsauto’s op Osse kermis

Wie op de Osse kermis de evenwichtsorganen eens goed wil testen, heeft keuze uit tal van heftige attracties. Maar ook het spijsverteringskanaal kan er flink op de proef worden gesteld. Op praktisch elke hoek van het terrein is immers een zoete of vette hap te krijgen. In totaal staan er liefst 23 eettentjes. En die prijzen echt niet alleen de traditionele oliebol, suikerspin of zuurstok aan.

Anno 2017 is op de kermis namelijk eten te krijgen uit alle windstreken. Van Californische noten tot Vietnamese loempia’s. Gezond is het natuurlijk niet, zo’n kermishap. Dat ziet ook diëtist Ardie van der Steen die werkzaam is in Oss. Volgens haar gebruiken veel mensen hetzelfde smoesje. ,,Het is maar eens per jaar kermis, zeggen ze dan. En maar één keer per jaar carnaval of kerstmis. Zo blijf je bezig.” Als je dan toch moet eten op het terrein, kan je volgens haar het best noten of een broodje vis halen. ,,Al dat vet train je er niet af met een extra rondje in de cake walk. Zeker niet als je daarnaast ook nog aan de frisdrank of het bier gaat.”