Buren willen sluiting van populair nieuw restaurant Montimar in Oss

De voorlopige voorzieningenrechter in Den Bosch moet de exploitatievergunning van Montimar schorsen, omdat deze is verleend in strijd met het bestemmingsplan. Die eis legden buurman M. van Zandvoort en zijn vriendin dinsdagochtend op tafel in de rechtbank. Het stel ervaart geluids-, parkeer- en geuroverlast van Montimar, zo stellen ze. Bovendien willen ze dat de gemeente optreedt tegen een illegale uitbreiding van het terras aan de andere zijde van het restaurant. Omdat de gemeente in hun ogen te lang talmt met ingrijpen, is hun hoop nu op de rechter gevestigd.