Burenruzie Osse restaurant Montimar: 'Ze wilden alleen nog maar praten via hun advocaat'

OSS - De Amsteleindstraat is misschien wel een van de mooiste lanen van Oss én het decor voor een hele vervelende burenruzie. Inzet is de vergunning van restaurant Montimar.

Het is er groen, door de dubbele rij bomen en de grote tuinen. Er staan oude boerderijen, nieuwe boerderijen, en sinds jaar en dag een restaurant. Op woensdag is Montimar gesloten en dan is de Amsteleindstraat uitgestorven. De andere dagen, als de afzuiginstallatie op het dak van Montimar zoemt, is het een fractie drukker in de straat, en staan er ook 's avonds auto's op het parkeerterrein van de basisschool op de Grindlaan.

Lees ook Buren willen sluiting van populair nieuw restaurant Montimar in Oss Lees meer

Het probleem is niet dat de nieuwe buren niet naast een restaurant willen wonen, maar dat het restaurant volgens hen groter is dan volgens de vergunning en het bestemmingsplan mag. Het geluid komt van het restaurant zelf, met de afzuiginstallatie op het dak, het zijn de gasten op het terras en de rokers die naar buiten komen en niet in de laatste plaats de gasten die vertrekken.

Gesplitst

Het perceel van het oude restaurant was zo groot dat het gesplitst kon worden. De gemeente gaf toestemming, zo valt op te maken uit het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 29 september 2015. ,,De mogelijkheid voor de nieuwe vrijstaande woning komt aan de oostzijde van het perceel Amsteleindstraat 15 (op de hoek Amsteleindstraat-Grindlaan). De horecafunctie op het perceel Amsteleindstraat 15 wordt tegelijk beperkt", zo luidt het.

,,Eerst gingen we heel goed met elkaar om", vertelt restaurant-eigenaar Jan Megens. ,,Maar toen het groter en groter werd hierbinnen vonden ze het niet meer leuk. We hebben het nog geprobeerd uit te praten, maar ze wilden alleen nog maar praten via hun advocaat. Maar we hebben dit natuurlijk niet gekocht zonder de goede vergunning erop."

De overburen zeggen geen last te hebben. ,,We vinden het zelfs prettig, een beetje reuring, maar wij zitten er wel verder vanaf. Het is heel vervelend dat dit nu zo gaat, voor beide partijen. Je gunt die mensen dat ze gewoon een mooie zaak op kunnen bouwen, maar je gunt het de buren ook dat ze gewoon lekker hier kunnen wonen. Het zijn hele aardige mensen."

De bewoners van de bouwunit, de buren van Montimar, willen nu zelf nog niet reageren op de hele kwestie. Ze zijn geschrokken van de vele negatieve reacties en willen de hoorzitting afwachten. ,,Beiden zijn de dupe van de procedure", zo vat een buurman het hoog opgelopen conflict over geluidsoverlast samen. ,,De een kocht zijn land met de zekerheid dat hij er een grote zaak op kon bouwen, de ander kocht zijn land met de zekerheid dat er geen grote zaak zou komen."