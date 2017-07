Burgemeester Oss onder vuur om uitspraken veehouderij

Willy Vos (88) uit Oss overleden

12:38 OSS - Oud-Statenlid Willy Vos uit Oss is op 88-jarige leeftijd overleden. De oud-directeur van de Levensschool in Oss zette zich 22 jaar lang in voor het provinciaal bestuur in Noord-Brabant. Hij was lid van het CDA.