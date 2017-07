Buurtbewoners doodsbang na brandstichting Ravenstein

Al tijdens het blussen van de brand klonken er verontrustende geluiden uit de buurt. Zo zouden er blijkbaar 's nachts regelmatig overlast zijn, waarvan een aantal tegen een boom stukgeslagen bierflesjes het bewijs vormen. Ook wordt er geklaagd over drugsdealers in de wijk. ,,En deze week is er een paar straten verderop nog een inbreker gearresteerd die hier in de straat woont", weet een buurtbewoner te vertellen.

Camerabeelden

Onbekend is of deze brandstichting, want dat het dat is gaat eigenlijk de hele buurt vanuit, een gerichte actie was tegen een persoon of bedrijf. Omdat er die nacht op meerdere plaatsen brand is uitgebroken, wordt ook de mogelijkheid dat de Ravensteinse pyromaan weer actief is zeker niet uitgesloten. Op dit moment worden camerabeelden van een bewakingscamera ter plaatste bekeken om wellicht meer duidelijk te krijgen over de dader of daders.