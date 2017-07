Café Rebel maakt zachte landing op nieuwe locatie in Oss

Geplaagd Welzorg geeft niet op in Oss, Uden en Bernheze

28 juli OSS - Dat Oss, Uden, Bernheze het contract met Welzorg niet verlengen, wil niet zeggen dat de omstreden organisatie zich gewonnen geeft in deze gemeenten. ,,Als we denken dat we op basis van de nieuwe aanbesteding een goede offerte kunnen maken, doen we dat", aldus Michael van Nieuwkasteele.