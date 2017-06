Cees van der Linden verlaat PSV na 9 jaar

Aannemer tovert oude ambachtsschool terug in hartje Oss

11:52 Er waart een restauratievirus door Oss. Opnieuw is er een aannemer die niet voor de snelle winst gaat, maar die werk maakt van een monumentale gevel. In de Monsterstraat keert de voormalige 'Ambachts- en Teekenschool' terug in het straatbeeld.