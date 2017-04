Contactverbod voor man die vriend van ex mishandelde

Museumcafé Cunen in Oss opent op tijd

14:08 OSS - Café Cunen opent op 9 mei de deuren voor publiek. De horeca bij Museum Jan Cunen aan de Molenstraat in Oss is daarna van dinsdag tot en met zondag open, van 10.00 tot 18.00 uur. Het café is ook bereikbaar voor gasten die niet naar het museum gaan en wordt later een erkend leerbedrijf voor leerlingen van ROC de Leijgraaf. Na eerdere vertraging van het project, gebeurt de opening van het café volgens planning.