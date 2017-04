Critici én organisatie willen MaasdijkMarathon terug op de dijk

,,Dat we er nu voor hebben moeten kiezen om de marathon op een heel andere manier op te zetten, doet ook mij pijn", reageerde Jasper van Wordragen. ,,Dit is niet wat we in 2009 met vier vrienden op het terras van de Groene Engel bedacht hebben." Het zijn de omstandigheden die de organisatie ertoe dwingen om de hele en halve marathon nu op de Rusheuvel in Oss te laten starten en finishen. En een van de belangrijkste redenen is dat er te weinig vrijwilligers zijn om de lintmarathon veilig te laten verlopen, zo gaf Van Wordragen aan.