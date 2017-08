Cruyff Court biedt hoop: Krinkelhoek Oss knapt op van nieuw trapveldje

Familievete legt Lithoijense galerie droog: 'Wij willen wijntje schenken'

14 augustus DEN BOSCH - Een familieruzie voorkomt voorlopig dat Nol de Groot hapjes en drankjes mag serveren in kunstgalerie Sous-Terre in Lithoijen. De ondernemer vroeg daar een exploitatievergunning voor aan, maar zijn broer en buurman maakte bezwaar. De gemeente Oss bleek daar gevoelig voor en weigerde de aanvraag. De Groot probeerde maandag alsnog toestemming te krijgen bij de bestuursrechter in Den Bosch. Die doet binnen twee weken uitspraak.