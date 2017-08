D'n Dijk voorlopig niet herbouwd, eigenaresse eist nog een miljoen euro

,,Het gaat niet alleen om de directe schade, maar ook over de indirecte", vertelt Nelly Verstegen. Sinds de brand zijn er geen huurinkomsten meer van het café en de appartementen in het pand.

De verzekeringsmaatschappij werd in kort geding al gedwongen om 200.000 euro voorschot te betalen aan Verstegen. Het restantbedrag is inzet van een bodemprocedure. Wanneer deze rechtszaak wordt afgerond is onduidelijk. Verstegen zegt dat er tot deze afronding niets aan herbouw wordt gedaan.

De verzekeraar meldde zich tot verrassing van de rechters met een vordering tot schadevergoeding in het strafproces. Volgens de wet zijn verzekeraars uitgesloten als 'benadeelde partij'. De advocaat van de verzekeraar probeerde de rechters echter te overtuigen dat zijn opdrachtgever in dit geval wel partij zijn. De rechters hoefden niet lang na te denken over het verzoek. De wet staat de vordering niet toe en bovendien zou de discussie over de schade teveel beslag leggen op het strafproces. Daarom kan de eigenaresse alleen in een civiele zaak schade verhalen op de brandstichter.