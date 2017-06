Daan (7) uit Oss mag niet voetballen op 'chemisch afval'

Terwijl zijn vriendjes al uitkijken naar het nieuwe seizoen bij Top, moet Daan (7) zich tevreden stellen met de straatstenen en het gras in de achtertuin. Naar de kunstgrasvelden op de Talentencampus keert hij niet meer terug. Niet zolang er rubberkorrels op de mat liggen. Begin dit jaar haalden zijn ouders hem al van de club omdat ze het onverantwoord vinden op deze velden te spelen. Nu willen ze dat de gemeente in actie komt.

Onvolledig

Bij de meeste ouders verdwenen de grootste zorgen over rubbergranulaat afgelopen najaar, bij Rutger Sanders en zijn vriendin Anne Schoenmakers begonnen ze juist toen pas écht. Het rapport dat het RIVM in december presenteerde is wat hen betreft niet volledig. Zij stellen dat er nog veel te weinig bekend is over de langetermijngevolgen van spelen op kunstgras. ,,De doorslag kwam bij een tweede uitzending van het programma Zembla”, zegt Sanders. ,,Onderzoekers gaven daar aan hun eigen kinderen niet op het rubber te laten spelen. Toen hebben we besloten Daan van de club te halen. Op de stortplaats gaan banden bij het chemisch afval. Daar laat je je kind toch niet op spelen?”

Bij Top is alle begrip voor de situatie. De ouders weten zich bovendien gesteund door de actiegroep ‘Kom van dat gras af’. Die streeft er naar om het rubbergranulaat van alle velden te laten verdwijnen. ,,Het is een duivels dilemma”, weet Siu Lie Tan van de actiegroep. ,,Of je ontneemt je kind zijn grootste hobby, óf je neemt een risico met zijn gezondheid. Dat is een keuze die geen ouder zou moeten maken.” De ouders van Daan hopen dat de gemeente Oss, eigenaar van de sportparken, voor ander materiaal kiest bij nieuw aan te leggen velden. Ook willen ze dat de korrels van tenminste één veld bij Top worden verwijderd.



Tendens