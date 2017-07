Danny Vera is het zonnetje van Muze Misse

Zijn podium op Muze Misse is gevuld met een 3-mans blazerssectie, toetsenist met hammondorgel, bassist en tweede gitarist. Achter hen prijkt Vera's naam in een karakteristiek jaren '50 lettertype. Het plaatje klopt al net zo zeer als het geluid.



Tijdens Come On, Hold On wil Vera het refrein uit alle kelen in het park horen. ,,Fuck it, dan pak je straks maar een biertje!" vindt hij, eerst moet er gezongen worden. Daar wordt met liefde gehoor aan gegeven. En die biertjes gaan er even later alsnog prima in!