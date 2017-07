Dat is schrikken: aanhanger schiet los van kraan op A59 bij Oss

Jeugd­va­kan­tie­week Neerloon, Overlangel en Keent van start

17 juli OVERLANGEL - Stichting Jeugdbelangel NOK. (Neerloon, Overlangel en Keent) houdt elk jaar meteen in de eerste week van de zomervakantie al de Jeugdvakantieweek. Evenals vorig jaar gaat de hele groep naar de accommodatie de Mineursberg in Reek. 38 kinderen blijven drie nachten slapen en de 21 kinderen van de onderbouw verblijven er vier dagen overdag. Omdat het aantal kinderen de laatste jaren is teruggelopen mocht ieder kind een vriendje, neefje of nichtje meenemen.