Deskundigen vegen vloer aan met plannen mestfabriek Oss

Uitbater Berchplaets start café in Berghem waar wel feestjes mogen

11:29 BERGHEM - De gemeente Oss moet op zoek naar een andere exploitant voor dorpshuis De Berchplaets in Berghem. Alwin van Dijk heeft aangegeven geen heil te zien in verlenging van het huurcontract voor het horecagedeelte van het gemeenschapshuis. In augustus opent hij samen met zijn vrouw Rita café Tante Toetje aan de Burgemeester van Erpstraat. De gemeente heeft overigens nog drie jaar de tijd om een nieuwe uitbater voor de Berchplaets te vinden. ,,Het lopende contract dienen we netjes uit."