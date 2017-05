Dinsdagmarkt in Oss krijgt kramen in hartje stad en blijft langer staan

Ook Oss gumt stoep­krijt­ver­bod uit

12:04 OSS - Oss schrapt het stoepkrijtverbod. Op papier is dat goed nieuws voor alle kinderen die met krijt in de weer gaan op straten of stoepen van de gemeente. In de praktijk verandert er eigenlijk niets. De krijtende kinderen kregen nu al geen boete, ook al was het officieel verboden wat ze deden.